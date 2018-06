Dries Mertens: "Moeilijke wedstrijd", Martínez is tevreden

Dries Mertens vond dat de WK-opener tegen Panama, die de Duivels na drie doelpunten in de tweede helft met 3-0 wonnen, een moeilijke wedstrijd was.

"Je begint aan een WK met een lange opbouw. Dan is die wedstrijd eindelijk daar en dan verwacht iedereen heel veel", aldus de maker van de 1-0.

"Je hebt dan zo veel zin om te lopen, maar het is precies of de benen niet mee willen. Je ziet het bij elke ploeg in de eerste wedstrijd. Ik hoop dat het in de tweede beter gaat."

Sneller scoren

Mertens hoopt dat de Duivels de volgende keer sneller kunnen scoren, "want dan komen er ruimtes en zie je dat we toch veel sterker zijn". Makkelijk zal het volgens de Napoli-speler echter nooit worden. "Alle ploegen die hier zijn, kunnen goed verdedigen en goed spelen."

"Iedereen wil misschien iets beter voetbal zien, maar vandaag hebben we drie punten en moeten we niet te veel nadenken."

Lukaku 'Man van de match'

Ondanks een bijzonder lastige eerste helft kroonde Romelu Lukaku zich met twee treffers nog tot matchwinnaar in het duel tegen Panama.

De spits van Manchester United nestelt zich in de topschuttersstand in het zog van Cristiano Ronaldo, die vorige week alle Portugese treffers in het 3-3 gelijkspel tegen Spanje voor zijn rekening nam.

Topschutterstitel

"Aan die topschutterstitel denk ik echter niet al te veel. Scoren is leuk, maar de ploeg blijft het belangrijkste", aldus Big Rom na de wedstrijd. Lukaku kwam voor de pauze niet in het stuk voor en raakte in 45 minuten slechts zeven keer het leer.

In de tweede helft volgde dan de wederopstanding en met twee doelpunten had hij nog een belangrijk aandeel in de zege van de Belgen. "Het was belangrijk om het toernooi met een zege te kunnen starten. Nu moet de focus snel naar de volgende wedstrijd, want die oogt toch wel wat moeilijker."

Martínez

Roberto Martinez was na de wedstrijd vol lof voor de Rode Duivels. De bondscoach prees zijn spelers om de wijze waarop ze tegen een sterk georganiseerde tegenstander de wedstrijd alsnog wisten om te buigen.

"Je eerste WK-wedstrijd winnen is altijd een speciaal moment. Panama was zeer sterk georganiseerd en gedisciplineerd, maar dat hadden we verwacht. In de tweede helft kwamen we erdoor dankzij Dries Mertens, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne," verklaarde de Spanjaard na afloop van de wedstrijd.

Sterke teamgeest

Martínez zag ook een sterke teamgeest bij zijn spelers. "Het deed goed om zo'n sterke teamspirit te zien bij de spelers. Op een WK is de eerste wedstrijd altijd moeilijk. Onze verdediging speelde sterk en nam zijn verantwoordelijkheid."

"Nu moeten we kijken naar de volgende wedstrijd. Het feit dat de andere favorieten het in hun eerste wedstrijd hebben laten afweten wil zeker niet zeggen dat wij wereldkampioen worden."

