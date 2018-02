Driedaagse De Panne wordt ééndagskoers

De Driedaagse Brugge – De Panne, de vroegere Driedaagse De Panne – Koksijde, wordt dit jaar herleid naar een ééndagskoers. Eén voor de mannen én één voor de vrouwen. De organisatoren nemen die beslissing na feedback van de wielerploegen.

Vorige zomer werd beslist dat de Driedaagse een andere plaats op de wielerkalender moest zoeken. Traditioneel werd de Driedaagse gereden in de week voor de Ronde van Vlaanderen, maar de UCI heeft beslist dat Dwars door Vlaanderen die plaats mag innemen. Tot grote vreugde van Flanders Classics & Wouter Vandenhaute, de organisator van Dwars door Vlaanderen.

De Driedaagse wordt nu dus een eendagskoers voor mannen & vrouwen. Die worden respectievelijk gereden op woensdag 21 maart en donderdag 22 maart. De mannen rijden 200 kilometer over kasseien en door de Moeren richting De Panne. Op donderdag moeten de vrouwen 145 kilometer overbruggen. “Drie dagen na elkaar koersen werd voor ploegen en renners steeds minder evident in het drukke voorjaar” zegt de organisatie. “Er werd daarom gekozen voor een sterke wedstrijd in lijn voor zowel mannen als vrouwen.”

Philippe Gilbert wordt zo de laatste op de erelijst die de ‘oude’ Driedaagse wist te winnen. Vanaf volgend jaar gaat het dus over een ééndagswedstrijd. De wedstrijd Brugge – De Panne neemt de plaats op de kalender in van Dwars door Vlaanderen. Twee dagen later is er de E3 Harelbeke (vrijdag 23 maart), op zondag 25 maart is er Gent-Wevelgem en op woensdag 28 maart is er dab Dwars door Vlaanderen. De Ronde wordt gereden op zondag 1 april.

Overzicht Vlaams voorjaar: