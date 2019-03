Drie Duitse wereldkampioenen moeten afscheid nemen als international

Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels zullen in de toekomst niet meer uitkomen voor het Duitse nationale elftal. Dat heeft Joachim Löw, de coach van de Duitse nationale voetbalploeg beslist na het mislukte WK. Hij wil zijn elftal verjongen.

Müller (29), Boateng (30) en Hummels (30) werden met de Mannschaft in 2014 wereldkampioen in Brazilië. Vier jaar later werd Duitsland uitgeschakeld in de groepsfase, en dat moeten de drie spelers van Bayern München nu bekopen.

Nieuw begin

Na een mislukt jaar zijn de Duitsers uit op revanche. "Het jaar 2019 is voor de Duitse nationale ploeg een nieuw begin."

"Nu is het tijd om aan de toekomst te denken. We willen de ploeg een nieuw gezicht geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit een juiste stap is", aldus bondscach Joachim Löw. "Ik wil hen bedanken voor onze vele succesvolle jaren samen."

Löw wil nieuwe jongens de kans geven bij de Mannschaft. "De jongere spelers krijgen nu de nodige ruimte om verder te groeien. Zij moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen."

38 doelpunten

Het trio is al jaren een vaste waarde bij de wereldkampioen van 2014. Müller maakte 38 doelpunten in honderd interlands.

Hummels en Boateng zijn al jaren de vaste centrale verdedigers, met respectievelijk 70 en 74 interlands.

Nations League

Duitsland degradeerde dit seizoen naar de tweede divisie in de Nations League, in een poule met Nederland en Frankrijk.