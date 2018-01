Drie Belgische snowboarders naar winterspelen

Er zullen over drie weken geen twee, maar drie Belgische snowboarders aan de start staan van de Olympische winterspelen in Pyeongchang. Naast Seppe Smits en Sebbe De Buck heeft vandaag ook Stef Vandeweyer zich geplaatst voor de Spelen.

Zowel Seppe Smits, Sebbe De Buck als de pas 18-jarige Stef Vandeweyer staan in de top veertig van de olympische kwalificatie lijst en krijgen daardoor startrecht in Zuid-Korea. Alle drie zullen ze ook in actie komen op zowel de slopestyle en de Big Air. Seppe Smits is normaal onze grootste medaillekandidaat in Pyeongchang: de 26-jarige Smits is regerend wereldkampioen in het slopestyle. Sebbe De Buck eindigde op datzelfde wereldkampioenschap vorig jaar nog als vierde.

Wat wel al vast staat is dat het om de grootste naoorlogse Belgische delegatie zal gaan voor de Winterspelen en mogelijk zelfs de grootste aller tijden. In 1936 vaardigde ons land 27 atleten af naar Hitlers ‘Nazi-Spelen’ in Garmisch-Partenkirchen. Vier jaar geleden bestond de Belgische delegatie die naar de winterspelen in Sotchi trok uit amper zeven atleten.