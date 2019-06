Drama voor Chris Froome: Hij mist Tour na val in Dauphiné

Chris Froome is vandaag tijdens een verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné in Roanne zwaar gevallen. De 34-jarige Brit liep daarbij een dijbeenbreuk op. Zo zit zijn Dauphiné er ineens op en mag hij ook een kruis maken over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk.

Froome was naar verluidt op pad met Wout Poels, die niet ten val kwam. Volgens de eerste berichten lag een windstoot aan de basis van de valpartij. Froome wilde zijn neus snuiten en had nog maar 1 hand aan het stuur. Daarbij zou de viervoudige Tourwinnaar een betonnen hindernis hebben geraakt. Uiteindelijk werd hij met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een dijbeenbreuk werd vastgesteld.

Na drie etappes was Froome achtste in de stand, op 24 seconden van leider Dylan Teuns. Hij won de Dauphiné in 2013, 2015 en 2016.