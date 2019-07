Drama in de Ronde van Frankrijk: Wout Van Aert valt in slot van de tijdrit

Wout van Aert (Jumbo-Visma) is zwaar ten val gekomen tijdens de tijdrit in de Tour de France.

Van Aert raakte een omheining in één van de laatste bochten en gleed onderuit. Hij bleef een tijdje liggen. Intussen is hij onderweg naar het ziekenhuis.

Zijn ploeg Jumbo Visma tweet dat hij bij bewustzijn is en een zware vleeswonde heeft aan zijn been.

De 24-jarige Antwerpenaar was als topfavoriet aan de start gekomen van de 27,2 kilometer lange opdracht in Pau. Bij de drie tussenpunten had hij de tweede tijd, na Thomas De Gendt.