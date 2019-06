Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert naar 1B

In het dossier rond de matchfixing is KV Mechelen veroordeeld tot degradatie, Waasland-Beveren gaat vrijuit. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond beslist en werd door VTM NIEUWS uit betrouwbare bron vernomen. Door de beslissing mag KV Mechelen geen Europees voetbal spelen en mag het volgend jaar ook niet deelnemen aan de Beker van België. Door het nieuws stijgt Beerschot-Wilrijk wellicht naar 1A en krijgt AA Gent mogelijk het Europees ticket van Malinwa.

Dit betekent de beslissing:

KV Mechelen zakt naar 1B, Beerschot-Wilrijk neemt wellicht de plaats van Mechelen in 1A in

Malinwa start komend seizoen met min twaalf punten, verdeeld over de twee periodes. Ze starten elke periode met een aftrek van zes punten

Geen Europees voetbal voor KV Mechelen: AA Gent neem wellicht hun plek in

KV Mechelen mag komend seizoen geen Beker van België spelen

Bestuursleden Johan Timmermans, Olivier Somers en Thierry Steemans krijgen tien jaar schorsing.

De club Waasland-Beveren gaat vrijuit en blijft volgend jaar aan de bak in 1A

De bestuursleden van Waasland-Beveren kunnen wel vervolgd worden.

Voorzitter Dirk Huyck wordt 1 jaar voorwaardelijk geschorst

Bestuurslid Olivier Swolfs wordt een jaar geschorst

Bestuursleden Jozef Van Remoortel en Walter Clippeleyr zijn vrijgesproken

In beroep bij het BAS

Dat KV Mechelen en haar bestuursleden zich zullen neerleggen bij de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep is weinig waarschijnlijk. Advocaat Joris Van Cauter, die de financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans verdedigt maakt dat meteen duidelijk. "We zullen nu een procedure opstarten in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dat is de weg die we nu zullen volgen", stelt Van Cauter. "Er zijn een aantal zeer fundamentele punten door ons opgeworpen en die ons inziens ten onrechte genegeerd en waar er onvoldoende gehoor aan gegeven is. We hebben een sterke zaak, maar de manier waarop ze nu beslecht is, is slechts op basis van enkele willekeurige stukken."