Dossier matchfixing: bond wil degradatie voor Mechelen en Waasland-Beveren

Na lang wachten is het zover. De onderzoekscommissie van de voetbalbond heeft een vordering ingesteld tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren voor eventuele wedstrijdvervalsing. Ze vraagt de degradatie voor de twee clubs. Op 30 april zal de Geschillencommissie Hoger Beroep een kalender opstellen met betrekking tot de timing van de volgende stappen.

Volgens informatie die VTM NIEUWS kon bemachtigen eist de onderzoekscommissie de degradatie van beide clubs. Waasland-Beveren zou dan volgend seizoen in 1B spelen. Maar dat zou ook gelden voor KV Mechelen. Dat dwong vorige maand nog op sportieve wijze de promotie naar 1A af.

De betrokken bestuurders hangt een schrapping van de bondslijsten boven het hoofd. Beide clubs blijven met klem hun onschuld benadrukken. Er volgt met zekerheid een enorme juridische slag.

Communiqué

Het integrale communiqué van de bond klinkt als volgt:

Het disciplinair onderzoek van de KBVB met betrekking tot eventuele wedstrijdvervalsing vorig seizoen bij de wedstrijden KAS Eupen - R. Excel Mouscron en YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren werd afgesloten. Het dossier betreffende de wedstrijd KAS Eupen - R. Excel Mouscron werd geklasseerd zonder gevolg.

Wat betreft de wedstrijd YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren werden oproepingen om te verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal naar deze beide clubs verstuurd alsook naar dertien personen (voornamelijk clubleiders en agenten).

Volgende stappen: Op 30 april komt de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal bijeen om een kalender op te stellen waarop het dossier met betrekking tot YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren zal behandeld worden. Op basis van deze kalender zal de geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal het dossier zo snel mogelijk behandelen. Indien er beroep wordt aangetekend, zat dit behandeld worden door het BAS (Belgisch arbitragetribunaal voor de Sport).

Zoals reeds eerder door de KBVB aangegeven, is het de bedoeling om zo snel mogelijk tot een definitieve uitspraak te komen en dit uiterlijk op 30 juni 2019 (eventueel beroep inbegrepen.) In het belang van deze procedure zal de KBVB hier geen verdere commentaar over geven.