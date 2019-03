Dortmund leider af na doelpuntenkermis Bayern Munchen

Borussia Dortmund is zijn leidersplaats kwijt in de Bundesliga. Het won zelf wel met 3-1 van Stuttgart, maar Bayern hield een feestje in eigen huis. Het versloeg Wolfsburg met 6-0 en springt zo over Dortmund naar de eerste plek.

Spannend is het zeker in de Bundesliga. Bayern Munchen en Dortmund staan met een gelijk aantal punten op kop van het klassement, maar Bayern heeft een beter doelpuntensaldo.

Bayern-Wolfsburg

Bayern vernederde Wolfsburg met 6-0 in de Allianz Arena. De motor van de Duitse Rekordmeister sputterde in het begin van het seizoen nog wat, maar draait nu op volle toeren.

Na een 15 op 15 beent Bayern Dortmund bij aan de kop van het klassement. Onze landgenoot Koen Casteels stond de hele match tussen de palen bij Wolfsburg.

Dortmund-Stuttgart

Ook Dortmund deed wat het moest doen: winnen. De ploeg van Axel Witsel, die de volledige wedstrijd in de basis stond, won met 3-1 van Stuttgart. Dortmund kon pas in het slot afstand nemen van Stuttgart. Een moeizame, maar verdiende zege.