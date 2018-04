Doet Ronaldo het opnieuw voor Madrid?

Real Madrid ontvangt vanavond Juventus voor het tweede Champions League-duel in de kwartfinales. Juventus ging thuis stevig onderuit tegen Real Madrid en moet een 0-3-nederlaag goedmaken. Dat lijkt een gigantische opdracht maar zoals we gisteren zagen, is Italiaanse passie moeilijk te stoppen.

Beide coaches moeten een sterspeler missen in hun team vanavond. Zinédine Zidane kan geen beroep doen op Sergio Ramos en Massimiliano Allegri zal scherpschutter Paulo Dybala missen. Beide spelers zijn geschorst. Het goed nieuws voor Juventus is er dan weer dat Medhi Benatia en Miralem Pjanic terug beschikbaar zijn.

Recordjacht

Cristiano Ronaldo kon vorige week opnieuw een record op zijn naam schrijven door in tien opeenvolgende Champions League-wedstrijden te scoren. Bovendien maakte de Portugees op weergaloze wijze zijn tweede van de avond. Real Madrid lijkt op dit moment niet te stoppen op vlak van Europees voetbal. Kan Juventus vanavond een einde maken aan de denderende Los Blancos?

Volg de wedstrijd live op Q2. De uitzending start om 20u15.