Doelpuntenfestijn in Play-off 2

Vandaag stonden er vier wedstrijden op het programma in Play-off 2. In elke duel vielen er minstens twee doelpunten. KV Oostende en Eupen deelden de punten op de tweede speeldag in groep B. Terwijl STVV makkelijk thuis won van Antwerp FC. In de eerste wedstrijd van zaterdag speelde Beerschot-Wilrijk 2-2 gelijk tegen Lokeren. Ten slotte ging Lierse verrassend winnen in en tegen OHL.

Beerschot Wilrijk en Lokeren delen punten

Maes opende de score (9.) voor de thuisploeg vanop de stip, nadat Michel een voorzet tegen zijn arm kreeg. Skulason zette Lokeren, eveneens na een elfmeter (34.), op gelijke hoogte. Het zag er naar uit dat de twee teams gingen rusten met een gelijk spel. Maar na een snelle tegenaanval bracht Hupperts (45.) Lokeren op voorsprong ruststand 1-2.

In de tweede helft was Lokeren beter uit de kleedkamers gekomen. Cevallos liet de 1-3 liggen. Voor Beerschot Wilrijk kwam er toch de gelijkmaker via Dom (79.), na een heerlijke aanval van de bezoekers.

Oostende en Eupen spelen gelijk

Eupen kwam vroeg al op voorsprong na een doelpunt van Koné (13.), die de bal vanuit een quasi onmogelijke hoek tegen de netten joeg. De thuisploeg ging lang op zoek naar de gelijkmaker, die laat in de tweede periode viel. Na een individuele actie krulde Zivkovic (72.) heerlijk de bal in de verste hoek. Beide ploegen kregen nog kansen, maar goals vielen er niet meer.

Eerste zege voor Lierse

In de clash tussen de tweedeklassers won Lierse met 1-2 van Oud-Heverlee Leuven. Lierse opende de score na een heerlijke pegel van Laurent (26.). Na de rust zette OHL meer druk en kreeg een aantal kansen. Lierse scoorde op de counter, na knullig balverlies van Schuermans aan Buyens, de 2-0 binnen via Yagan (72.). De partij leek gespeeld. Tot Kostovski (73.), na een lange voorzet van Storm, voor de aansluitingstreffer zorgde. OHL zocht naar de gelijkmaker, maar Lierse hield stand en pakte de volle buit.

STVV rekent makkelijk af met Antwerp

Antwerp had weinig te zeggen op Stayen, al ze hadden wel en pak kansen. Asamoah (28.) zette de Limburgers op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde Botaka (64.) de score, na een geschenk van Arslanagic. Zeven minuten later was het over en out voor de Antwerpenaren. Akpom (71.) trapte de bal, met buitenkant rechts, mooi voorbij Bolat. Daar bleef het niet. Voor STVV legde Botaka (88.), zijn tweede van de avond, nog de 4-0 in het mandje.