Documentaire toont nieuwe beelden van dramatische val van Aert in Tour

Vanavond krijg je bij Telefacts een blik achter de schermen van Team Jumbo-Visma in de Tour de France. Het was de eerste Ronde van Frankrijk voor onze landgenoot Wout van Aert en het werd voor hem een echte rollercoaster. Met ereplaatsen, een witte trui en ritwinst in Albi leek het een sprookje.

Maar dat sprookje kreeg al snel een andere wending wanneer van Aert ten val komt tijdens de tijdrit in Pau. Hij wordt afgevoerd en moet een kruis maken door de rest van zijn seizoen. Ondertussen dendert Jumbo-Visma verder en haalt Steven Kruiswijk het podium in Parijs dankzij zijn formidabele luitenant Laurens De Plus.

