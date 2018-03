Dochter VDB aan de slag bij Quick-Step

Cameron Vandenbroucke, dochter van Frank, zal vanaf midden april een maand stage lopen bij wielerploeg Quick-Step Floors. Ze gaat er aan de slag als medewerkster voor onder andere de sociale media. Dat nieuws raakte bekend op de boekvoorstelling ‘VDB, de biografie’.

De 19-jarige studente communicatie treedt daarmee, net als haar overleden vader, de wielerwereld in. “Het is altijd al mijn droom geweest om in het wielrennen aan de slag te gaan, en daarom het ik Patrick Lefevere aangesproken”, zegt Cameron Vandenbroucke.

Het nieuws raakte bekend in Ploegsteert op de boekvoorstelling van ‘VDB, de biografie’. Het boek kwam tot stand in samenwerking met de familie van de betreurde renner. “De stem van de familie ontbrak de laatste jaren”, zegt auteur Stijn Vanderhaeghe. “Frank is intussen een mythe geworden. Hij behoort tot het wielererfgoed, maar het werd tijd dat ook zijn familie hun verhaal kon doen.”

Cameron Vandenbroucke is zelf ook gebeten door de wielermicrobe.