Novak Djokovic wint Wimbledon na een ware thriller tegen Roger Federer. De twee titanen dreven elkaar tot een tiebreak in de vijfde set na een stand van 12-12, waarin Djokovic de bovenhand nam. Het is de vijfde keer dat Djokovic het prestigieuze tennistoernooi wint.

De laatste set was een ware thriller. De twee bleven maar spelletjes winnen en dreven elkaar tot een tiebreak na 12-12. Dat gebeurde nog nooit op Wimbledon. In de tiebreak was de Serviër te sterk.