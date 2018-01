Djokovic sneuvelt op Australian Open

Novak Djokovic is uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. De Serviër maakte in Melbourne zijn terugkeer op het ATP-circuit maar verloor in drie sets van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP-58): 7-6, 7-5 en 7-6.

De terugkeer van Novak Djokovic heeft minder lang geduurd dan verwacht. Djokovic was al sinds de zomer van 2017 out met een elleboogblessure - tenniselleboog - en maakte op de Australian Open z'n terugkeer. Maar het schip van de zesvoudige winnaar strandt dus in de achtste finale. De Zuid-Koreaan Chung die eerder ook al eerder het nummer 4 van de wereld Zverev klopte, was in drie sets te sterk.

Nog een stunt

Naast Hyeon Chung heeft ook de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-97) voor een stunt gezorgd. Hij klopte het nummer 5 op de wereld Dominic Thiem in vijf sets. Eerder schakelde hij ook al Stan Wawrinka uit in Melbourne. Sandgren en Chung nemen het nu tegen elkaar op voor een plaats in de halve finale.