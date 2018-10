Tennisser Novak Djokovic heeft gisteren zijn match onderbroken op het Masters-toernooi in Parijs. Dat deed hij voor een supporter die plots onwel werd. Hij liep naar de man in de tribune en gaf hem zijn handdoek en wat water, wat op applaus onthaald werd door het publiek. Vermoedelijk kreeg hij het moeilijk door de warmte in het stadion. Er kwam een dokter ter plaatse die zich over de man ontfermde, waarna Djokovic de match kon voortzetten.