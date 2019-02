Djokovic en Biles winnen Laureus Awards

Op de Laureus World Sport Awards in Monte-Carlo zijn Novak Djokovic en Simone Biles verkozen tot Sportman en –vrouw van 2018. De Amerikaanse golfer Tiger Woods maakte de comeback van het jaar.

Voor de 31-jarige Djokovic was het de vierde keer dat hij de Laureus Award won. De Serviër sleepte ook in 2012, 2015 en 2016 de trofee in de wacht. Hij volgt zijn Zwitserse collega Roger Federer op.

Supertalenten

Bij de vrouwen was die eer weggelegd voor turnster Simone Biles. Voor het 21-jarig supertalent is het de tweede keer dat ze de prijs krijgt, nadat ze die ook in 2017 won. De Amerikaanse kroonde zich dit jaar tot meest succesvolle turnster ooit met veertien gouden medailles op WK’s. Zij volgt tennister Serena Williams op.

Ook een ander supertalent viel in de prijzen: Naomi Osaka. De Japanse krijgt de prijs voor de 'Doorbraak van het jaar'. Ze won vorige maand nog de Australian Open.

De 'Comeback van het Jaar' gaat naar Tiger Woods. De 43-jarige golfer kende na enkele jaren vol dieptepunten, zowel op sportief als persoonlijk vlak, weer een goed seizoen. Woods won in de eerste twee edities van de Laureus Awards zelf de prijs voor 'Sportman van het Jaar'.

Frans feestje

Arsène Wenger kreeg een Lifetime Achievement Award. De Fransman nam na 22 seizoenen afscheid van Arsenal. Ook de award voor 'Team van het Jaar' ging naar Frankrijk. 'Les Bleus' kroonden zich deze zomer tot wereldkampioen.