Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne

De Rode Duivels spelen in de kwalificaties voor het EK 2020 in groep I tegen Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino. Dat is het resultaat van de loting van deze middag in de Ierse hoofdstad Dublin.

België zat als reekshoofd in pot 1. Aangezien de Rode Duivels zich niet wisten te plaatsen voor de halve finales van de Nations League (halvefinalisten ondergebracht in 'Nations League-pot'), was de kans groot dat ze in een poule met zes landen zouden terechtkomen. Enkel poule E bood het team van bondscoach Roberto Martinez een opponent minder, maar daarin kwam Kroatië als reekshoofd terecht.

Maar het werd dus groep I. De Rode Duivels vermeden Duitsland, dat in pot 2 zat, en kregen in de plaats daarvan Rusland. Uit bokalen 3, 4, 5 en 6 kwamen respectievelijk Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino.

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor EURO 2020.

En de rest?

Hieronder vind je de samenstelling van de tien groepen in de kwalificaties voor het EK 2020:

Groep A: Engeland, Tsjechië, Bulgarije, Montenegro, Kosovo

Groep B: Portugal, Oekraïne, Servië, Litouwen, Luxemburg

Groep C: Nederland, Duitsland, Noord-Ierland, Estland, Wit-Rusland

Groep D: Zwitserland, Denemarken, Ierland, Georgië, Gibraltar

Groep E: Kroatië, Wales, Slowakije, Hongarije, Azerbeidzjan

Groep F: Spanje, Zweden, Noorwegen, Roemenië, Fae­röer, Malta

Groep G: Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië, Macedonië, Letland

Groep H: Frankrijk, IJsland, Turkije, Albanië, Moldavië, Andorra

Groep I: België, Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan, San Marino

Groep J: Italië, Bosnië en Herzegovina, Finland, Griekenland, Armenië, Liechtenstein

Wanneer?

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor EURO 2020.