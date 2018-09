Dit zijn de ambities van de Duivels in de Nations League

Vanavond spelen de Rode Duivels in de Nations League tegen IJsland. Gisteren rond kwart voor drie Belgische tijd zijn ze aangekomen in de hoofdstad Reykjavik. “Het is erg eenvoudig, je moet het stap voor stap aanpakken”, zegt bondscoach Roberto Martinez aan VTM NIEUWS.

“We bereiden alle wedstrijden afzonderlijk voor. En we doen net hetzelfde wat we in Schotland deden: verdergaan met dezelfde concentratie en zo goed spelen als we kunnen”, voegt hij daar nog aan toe.

IJsland - België kan je vanavond live volgen bij VTM.