Dit was knalrode huldiging van Duivels

De Rode Duivels zijn vandaag in Brussel als helden onthaald na hun derde plek op het WK in Rusland. De hele hoofdstad kleurde rood om ons nationaal elftal te huldigen. Van bij de koning ging het in bus naar de Grote Markt en daar volgde het hoogtepunt van de dag.

Tientallen supporters gokten goed vanmorgen en stonden klaar aan de gebouwen van de Belgische Voetbalbond. Daar stapten de Duivels inderdaad de bus op, maar niet voordat ze uitgebreid de tijd namen om hun fans te begroeten.

Handjes schudden

Eerste halte van de bus was het Kasteel van Laken. Daar werden de Rode Duivels ontvangen door koning Filip, koningin Mathilde en hun dochter Eléonore. Toen werd duidelijk dat één Duivel er helaas niet bij was: Toby Alderweireld. Hij is geveld door een zware griep.

Uitzinnig

Van bij de koning reden de Duivels richting de Kunstberg. Daar stapten ze over op een open bus om naar de Grote Markt te rijden. Wat ze onderweg zagen? Een uitzinnige menigte! En die werd alleen roder en nog meer uitgelaten. Als echte helden werden de Rode Duivels naar de Markt begeleid.

Waar is dat feestje?

In het stadhuis wachtte een grote portie frieten en die gingen vlotjes naar binnen. Na hun feestmaal kwamen de Duivels één voor één het balkon op, onder luid gejuich en geschreeuw van de menigte. Kapitein Eden Hazard ontpopte zich tot publieksopwarmer en presentator van dienst.

Elke Duivel sprak het publiek toe. Voor wie zich nog mocht afvragen waar dat feestje was… Daar was dat feestje!