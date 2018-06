Dit vond Engelse pers van bizar duel

Ook over het Kanaal keken ze met gefronste wenkbrauwen naar de bizarre match tussen de Rode Duivels en Engeland. Was de groepswinst uit handen geven wel zo’n goed idee van coach Gareth Southgate? En hoe was het in godsnaam mogelijk om tegen de reserven van België te verliezen? Dit vond de Engelse pers van het bizarre duel.

Daily Mail: “Dit is het WK, niet de jaarlijkse sportdag op school”

“Dit was, alles bij elkaar, het beste wat Gareth Southgate en Engeland kon overkomen. Maar waarom voelde het dan zo niet aan? Waarom voelde het, wanneer Adnan Januzaj heerlijk scoorde tegen zijn voormalig Sunderland-ploegmaat Jordan Pickford, een beetje familiair aan? Een beetje ‘hier gaan we weer’? Een beetje alsof Engeland een kans had gemist om door te duwen tegen een Belgisch reserveteam, om de groep te winnen en de ‘feelgood’ factor zo te behouden tot na een alweer zomers weekend?”

“Engeland zit nu in wat ‘de gemakkelijke kant van de toernooiladder’ wordt genoemd. Geen Brazilië in de kwartfinales, wat handig is. Maar voor we beginnen te praten over de laatste acht, is er ook nog zoiets kleins zoals Colombia, dat dinsdag partij wordt gegeven. Colombia ziet er niet slecht uit. Snel, agressief en ertoe in staat om Senegal schaakmat te zetten - een veel betere test als dat Engeland tot dusver heeft gehad. De Belgen treffen Japan. Waar ging alle speculatie rond Roberto Martínez, die zou willen dat zijn team verloor, over? Het leek zo niet vanavond. België was gewoon beter. Ze verdienden om te winnen. Tielemans vond de flitsende Januzaj, die Danny Rose zomaar uitspeelde om knap raak te schieten voorbij Pickford.”

“De Belgische vreugdegebaren leken echt niet fake en ook voor de manier waarop ze de wedstrijd uitspeelden was dat niet het geval. (...) Dus twee overwinningen tegen twee zwakke ploegen en een nederlaag tegen de eerste goede ploeg die we tegenkwamen - ook al waren het reservenploegen tegen elkaar. Nu volgt Colombia. Het lijkt een slimme zet, maar waarom lijkt het erop dat dat niet het geval is?”

“Dit was het risico dat Southgate nam: dat hij door zijn beste spelers rust te gunnen, de lucht uit de ballon zou laten glippen. Hij had het over het belang van de speelminuten voor iedereen in zijn kern, zelfs al ging het maar over minuten. Maar dit is het WK, niet de jaarlijkse sportdag op school. Niet iedereen wint, niet iedereen krijgt een prijs.”

The Sun: “Ze stotterden op een manier dat we van hen gewend zijn”

“Het geïmproviseerde elftal van Southgate werd verslaan door de verbluffende treffer van Januzaj, die ons veroordeelt tot een duel met Colombia. Engeland moest een nederlaag vermijden om de groep te kunnen winnen, maar verzuimde dit te doen. Ze stotterden op een manier die we van hen gewend zijn.”

“Het begon al met een komische blunder van Pickford die bijna voor de openingsgoal zorgde. De fans riepen graag: “Are you watching Germany?” (kijk je mee Duitsland?, red.) maar werden vlak na rust snel de mond gesnoerd. Engeland worstelde om de hardnekkige Belgische defensie te ontwrichten, Vardy en Rashford kregen het maar niet voor mekaar om de achterlijn te halen. Het scenario betekende dat er een vreemde sfeer was. Vóór de treffer van Januzaj draaide het allemaal om de gele kaarten. Belgische fans juichten zelfs toen twee van hun jongens snel een kaart pakten om zo aan ‘de leiding’ te staan.”

“Het verlies maakt dat de jongens van Southgate een zogenaamd makkelijker parcours volgen. Maar voor we tegen Zweden of Zwitserland moeten, wacht wel het Colombia van Radamel Falcao. Southgate zal zeker niet tevreden zijn met deze nederlaag, maar winst in de achtste finale zal dat allemaal doen vergeten.”

The Telegraph: “Het zou een schande zijn om dit te verpesten”

“We hebben misschien een owngoal gescoord. Engeland is afgegleden van een sensationele 6-1-zege tegen Panama tot een dynamiek brekende nederlaag tegen de reserven van België. Hou geen rekening met Brazilië of Mexico – reken af met het team voor jou. Onze basiself moet op hetzelfde niveau zijn van Colombia, maar we trekken nu naar Moskou met minder positieve energie en duidelijk lager in de Europese hiërarchie dan België.”

“Hopelijk zal Engeland dit zich niet beklagen. Het zou een schande zijn om deze campagne te verpesten. Het masterplan van Southgate was immers om harten te winnen. De manager kan nu wel beweren dat de hele wereld hem vertelde dat het slimmer was om tweede te eindigen. Maar dit was toch niet de strategie op dit WK? Het doel was om aanvallend te voetballen. Er werden goede kijkcijfers gehaald en met twee heel goede wedstrijden een momentum gecreëerd. Maar nu was Engeland eigenlijk zeer slecht en toonde het niets van creativiteit.”

The Guardian: “Engeland struikelde op een vreemde ingetogen avond”

“Misschien, we proberen optimistisch te zijn, draait het op deze manier uiteindelijk beter uit. Misschien zal Engeland later in het toernooi dankbaar zijn dat het een eventuele kwartfinale tegen Brazilië kon vermijden. En, zonder al te ver vooruit te willen kijken, zal deze nederlaag in theorie niet zo pijnlijk zijn als Engeland straks in een positie zit waar Zweden en Zwitserland, in plaats van de vijfvoudige wereldkampioen, hen probeert te verhinderen om de halve finale te bereiken.”

“Anderzijds kan het zomaar gebeuren dat Engeland spijt zal hebben als het terugkijkt op de avond waar Gareth Southgate voor een sterk gewijzigde opstelling koos. Zeker als de beloning om de plaats in groep G te behouden een wedstrijd tegen Japan in de eerste ronde van de knock-outfase betekent. In plaats daarvan struikelde Engeland op een vreemde ingetogen avond.”

“Het was een berekende gok van Southgate en de beslissende treffer van Adnan Januzaj betekent dat Colombia dinsdag de tegenstander wordt, waar België de gunstige wedstrijd tegen Japan krijgt. Japan, om het in zijn context te plaatsen, staat 61ste op de FIFA-ranking. Net boven Honduras, Finland, Mali en de Kaapverdische Eilanden. En zes plaatsen lager dan Panama, de selectie waar Engeland zes keer tegen scoorde. Colombia vormt een veel grotere uitdaging en er zullen ongetwijfeld vragen gesteld worden bij het denkwerk van Southgate als die wedstrijd in Moskou slecht afloopt.”

“Het was op vele manieren een schande dat tijdens de mooiste affiche van de groep zoveel elitespelers werden onthouden. Misschien hypothetisch, maar het had veel leuker geweest als deze wedstrijd als de eerste of de tweede partij op de planning stond, in de plaats van dat beide teams al zeker zijn van kwalificatie.”

The Mirror: “Een choquerend slecht eerste halfuur”

Bij ‘The Mirror’ verdeelden ze hun wedstrijdbeschouwing onder in vijf ‘hoofdstukjes’ (al laten we het vierde, die over rechterflankspeler Trent Alexander-Arnold gaat, en het vijfde over het Engelse leedvermaak met de vroege Duitse exit, er hier eventjes uit)

• 1. Een slaapverwekkende vertoning die voor boegeroep zorgt

“De acht wissels van Southgate en de negen van Martínez haalden de angel nog uit de wedstrijd nog voor er een bal werd getrapt. Maar bij de aftrap - nadat Colombia groep H had gewonnen - was groepswinnaar worden een veel betere optie om de Zuid-Amerikanen te vermijden in de achtste finales. Een choquerend slecht eerste halfuur zorgde voor fluitjes vanuit de tribunes, maar de wedstrijd werd gereanimeerd na de goal van Adnan Januzaj. (...) Maar finaal vragen we ons allemaal af wat voor een kraker dit had geweest, mochten beide ploegen de punten nog nodig hebben gehad voor kwalificatie voor de volgende ronde.

• 2. Een knuffelfestijn nam het over

“Er werd in Kaliningrad zoveel geknuffeld, dat je je afvroeg of er nog tijd was om een wedstrijd te spelen. Voor de wedstrijd begroetten de spelers die elkaar kennen van in de Premier League elkaar alsof ze elkaar in geen jaren meer gezien hadden. (...) Spijtig dat het voetbal roet in het eten gooide, echt.”

• 3. Heb je meegekeken, Jose?

“Adnan Januzaj leek een superster te gaan worden bij Manchester United, maar onder Louis van Gaal verdween hij volledig van het voorplan. Maar met zijn gewéldige goal liet de winger nog maar eens zien waar hij allemaal toe in staat is. Januzaj, nu 23 en uitkomend voor Real Sociedad in La Liga, pakte uit met dé actie van een wedstrijd die actie van topkwaliteit miste.