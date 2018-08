Dit is volledige loting van Croky Cup

Titelverdediger Standard speelt in de zestiende finales van de Croky Cup (de Belgische voetbalbeker) op het veld van Knokke, een club uit eerste amateurdivisie. Landskampioen Club Brugge trekt naar Deinze, ook een team uit de hoogste amateurdivisie, terwijl Anderlecht in een Brusselse derby Union uit 1B ontvangt. Deze affiches kwamen vandaag uit de bus bij de loting in het Belgian Football Centre in Tubeke.

KRC Genk, vorig seizoen verliezend bekerfinalist, werd in een Limburgs duel gekoppeld aan SK Lommel (1B). AA Gent gaat op bezoek bij Virton, uit de eerste amateurklasse, Antwerp speelt op het veld van KV Mechelen (1B).

De zestiende finales worden gespeeld op 25, 26 en 27 september.

Hieronder de affiches:

Heist - Zulte Waregem

Eupen - Tubeke

Genk - Lommel

STVV - Duffel

Dessel Sport - Moeskroen

Harelbeke - KV Kortrijk

Hoogstraten - KV Oostende

Olympique Charleroi - Lokeren

Waasland-Beveren - Mandel United

KV Mechelen - Antwerp

Virton - AA Gent

Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk

Charleroi - Eendracht Aalst

Knokke - Standard

Deinze - Club Brugge

Union - Anderlecht