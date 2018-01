Dit staat op het spel voor Elise Mertens

Vannacht omstreeks 3 uur staat Elise Mertens tegenover Elina Svitolina in de kwartfinale van de Australian Open. Mertens – het nummer 37 van de wereld – moet voorbij het nummer 4 om een plaats in de halve finale af te dwingen.

Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van de Australian Open en meteen is ze dus doorgestoten naar de kwartfinale. Het is voor onze landgenote trouwens ook de eerste keer ooit dat ze in de kwartfinale van een Grand Slam staat. Mertens schakelde achtereenvolgens de Slovaakse Kuzmova (WTA-125), de Australische Gavrilova (WTA-23), de Franse Cornet (WTA-42) en de Kroatische Martic (WTA-81) uit.

Hoe dan ook maakt Mertens een sprong op de WTA-ranking. Na de Australian Open is ze nu al zeker van een 24e plaats, nooit stond onze landgenote hoger.

Prijzengeld

De Australian Open is niet alleen sportief, maar ook financieel een groot succes voor Elise Mertens. Op dit moment heeft ze al zo’n 390.000 euro aan prijzengeld verdiend. Als ze de halve finale haalt wordt dat prijzengeld verdubbeld en mag ze sowieso al 780.000 euro op haar bankrekening schrijven.

Opvallend, want in haar volledige carrière verdiende de pas 22-jarige Mertens tot nu toe zo’n 690.000 euro. Mits een plaats in de halve finale zal ze dus meer prijzengeld verdienen op één toernooi dan in haar volledige carrière.

Tegenstandster

Om de halve finale te bereiken wacht dus wel een moeilijke klip. Haar tegenstandster is de Oekraïense Elina Svitolina, het nummer vier van de wereld. Svitolina is ook nog maar 23 jaar, maar heeft wel al 10 WTA-titels op haar naam staan. Pikant weetje: eind vorig jaar poseerde ze nog bijna naakt in een fotoshoot voor het Oekraïense modeblad XXL Magazine.