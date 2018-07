Dit heb je nodig voor match Rode Duivels

Vanavond is het zover, dan spelen de Rode Duivels hun kwartfinale tegen Brazilië. Nog niet helemaal uitgedost? VTM NIEUWS somt voor je op welke attributen je nodig hebt om ons nationaal elftal aan te moedigen.

Een T-shirt van de Rode Duivels mag dezer dagen niet ontbreken in je kleerkast, net als de bijpassende accessoires. Een driekleurige zonnebril of bloemenkrans, duivelsoortjes of zelfs kleurlenzen in de Belgische driekleur … je kan het zo gek niet bedenken.

Ook tricolore hoedjes en pruiken zijn populair. Om het helemaal af te maken, kan je je wangen kleuren met de typische driekleurstift.