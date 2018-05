Dit is de WK-selectie van Engeland

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft daarnet z’n definitieve selectie bekend gemaakt voor het WK in Rusland. Engeland is één van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Opvallendste afwezigen zijn doelman Joe Hart & verdediger Chris Smalling.

Dit is de volledige selectie:

Doelmannen: Pickford (Everton), Butland (Stoke), Pope (Burnley)

Verdedigers: Alexander-Arnold (Liverpool), Cahill (Chelsea), Delph, Stones & Walker (Manchester City), Jones & Young (Manchester United), Maguire (Leicester), Rose & Trippier (Tottenham)

Middenvelders: Alli & Dier (Tottenham), Henderson (Liverpool), Lingard (Manchester United), Loftus-Cheek (Crystal Palace)

Aanvallers: Kane (Tottenham), Rashford (Manchester United), Sterling (Manchester City), Vardy (Leicester), Welbeck (Arsenal)

Daarnaast selecteerde Southgate ook vijf spelers die zich standby moeten houden in het geval een andere spelers geblesseerd uitvalt. Het gaat om doelman Tom Heaton (Burnley), verdediger James Tarkowki (Burnley) en middenvelders Lewis Cook (Bournemouth), Adam Lallana (Liverpool) & Jake Livermore (West Brom)