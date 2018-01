Dit is de Belgische WK-selectie veldrijden

Daarnet heeft bondscoach Sven Vanthourenhout de selectie bekend gemaakt voor het WK veldrijden in het Nederlandse Valkenburg. Uittredend wereldkampioen Wout Van Aert is uiteraard de kopman van de Belgische selectie. Kevin Pauwels is er voor het eerst in 12 jaar niet bij. Favoriet in Valkenburg is wel thuisrijder Mathieu Van der Poel. Hij won dit jaar al 25 crossen.

Dit is de volledige Belgische WK-selectie:

Wout Van Aert

Tim Merlier

Toon Aerts

Laurens Sweeck

Michael Vanthourenhout

Daan Soete

Quinten Hermans

Het WK in Valkenburg wordt over twee weken gereden. De profs rijden hun WK op zondag 4 februari. Daarvoor trekt de Belgische selectie ook nog twee dagen op stage. Bij de vrouwen is uittredend wereldkampioen Sanne Cant natuurlijk de kopvrouw.