De Britse klifduiker Gary Hunt schrijft geschiedenis in het Libanese Beiroet. Hij schrijft vijf perfecte sprongen op zijn naam en scoort zo vijf keer 10 op 10. Dat is een unicum sinds de start van de competitie in 2009.

Dit weekend werden de World Series voor het eerst in Beirut, in Libanon gehouden. Ze doken er van een rots van 27 meter hoog.