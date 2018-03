Dit is beste Belgische breakdancer

In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel woonden gisteravond 500 toeschouwers de Red Bull BC One Belgium Cryper bij. Zestien breakdancers hebben er gestreden om de beste breakdancer van België te worden. Die titel ging voor de tweede keer naar Tirock uit Brussel. Hij stoot door naar de wereldfinale in Zwitserland.

Een vol KVS in Brussel keek gisteren naar de power moves, flips en freezes van zestien breakdancers die de beste van België wilden worden. De aanwezige toeschouwers waren er getuige van dat Tirock het haalde van Lucky.

Tweede keer kampioen

Na drie spannende passages kreeg Tirock de voorkeur van de internationale jury en dat al voor de tweede keer in zijn danscarrière. De jury bestond uit enkele bekende namen uit de breakdancewereld: Reveal (VS), Red Bull BC One All Star Roxrite (VS) en Mister Keys (Frankrijk).

Tirock volgt de Gentse Admiracles op, die er niet bij kon zijn om zijn titel te verdedigen. Op 29 september 2018 trekt Tirock naar Zurich in Zwitserland om er deel te nemen aan de Red Bull BC One Last Chance Cypher. Daarin strijdt hij tegen de winnaars van andere nationale competities om een plek bij de Final 16 te veroveren.