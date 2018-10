Dinamo Zagreb geeft Anderlecht nieuwe tik

RSC Anderlecht blijft na twee speeldagen in de Europa League met 0 punten achter. Een teleurstellend paars-wit verloor donderdagavond, na een helft met een man minder, met 0-2 van het Kroatische Dinamo Zagreb.

In dezelfde groep was het Turkse Fenerbahçe thuis met 2-0 te sterk voor het Slovaakse Spartak Trnava. Anderlecht had op 20 september zijn openingsduel in groep D met 1-0 verloren in Trnava. Zagreb won toen met 4-1 van Fenerbahçe.

Na twee speeldagen leidt Zagreb met het maximum van 6 punten, drie meer dan Fenerbahçe en Trnava. Anderlecht staat met 0 punten troosteloos laatste. Op 25 oktober staat de derde speeldag op het programma. De affiches zijn dan Anderlecht/Fenerbahçe en Trnava/Zagreb. De eerste twee stoten door naar de zestiende finales.