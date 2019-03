Diego Simeone krijgt boete van 20.000 euro voor "ongepast gedrag"

Diego Simeone moet een boete van 20.000 euro betalen voor zijn obsceen gebaar in de Champions League. De Argentijnse coach van Atletico Madrid greep na de goal van Jose Gimenez met de twee handen zijn edele delen vast, ongepast gedrag volgens de UEFA.

Een opvallende viering was het in de heenwedstrijd van de achtste finales. Nadat Gimenez Atletico op voorsprong had gebracht, greep Simeone naar de edele delen.

De UEFA ging over tot een schorsing, ook al bood Simeone ondertussen al zijn excuses aan. De coach mag volgende week wel op de bank zitten tegen Juventus. Dan moeten de Madrilenen hun 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd proberen verdedigen.

38.000 euro

Ook Atletico Madrid wordt gestraft door de UEFA. Zij moeten de tol betalen voor het wangedrag van enkele supporters, die tijdens de wedstrijd objecten op het veld gooiden en de trappen in het stadion blokkeerden. Die boete bedraagt 38.000 euro.

Vertraging door Allegri

Juventus ontsnapt evenmin aan een financiële sanctie. De Italiaanse kampioen krijgt 30.000 euro boete omdat coach Massimiliano Allegri ervoor zorgde dat de tweede helft te laat op gang werd getrapt.