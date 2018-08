D'hoore verovert brons in scratch op EK

Jolien D'hoore heeft op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow een bronzen medaille veroverd in de scratch. Het is het eerste Belgische eremetaal op de European Championships.

De Nederlandse wereldkampioene Kirsten Wild won de race waarin de vrouwen tien kilometer afleggen en alleen de uitslag aan de meet beslissend is voor het klassement. Ze haalde het in een sprint voor de Britse Emily Kay en D'hoore.

De 28-jarige D'hoore is de regerend vicewereldkampioene in de scratch. Eind februari eindigde de Gentse op het WK in Apeldoorn als tweede na thuisrijdster Wild. Op het WK 2017 in Hongkong was D'hoore goed voor brons.

Op de erelijst van D'hoore prijkt ook onder meer olympisch brons in het omnium (Rio 2016) en een wereldtitel (2017) en Europese titel ploegkoers (2016), met Lotte Kopecky.