D’hoore grijpt naast medaille ploegentijdrit

Met de ploegentijdrit voor vrouwen stond vandaag het eerste nummer van het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck op het programma. Jolien D'hoore eindigde met haar Australische team Mitchelton-Scott op de vijfde plaats.

Het goud ging naar het Duitse Canyon-SRAM Racing. Zij legden de 54,5 km af in 1u01:46. Daarmee was het team 21,9 seconden sneller dan het Nederlandse Boels-Dolmans Cyclingteam.

Team Sunweb, de Nederlandse titelverdediger, vervolledigde het podium op 28,6 seconden. D'hoore en co moesten 1:29.77 toegeven. Later op de dag werken ook de mannenteams hun ploegentijdrit over 62,8 km af.