Deze renners kan je zien op de na-tourcriteria

Deze week nemen verschillende renners uit de Tour de France deel aan de na-Tourcriteriums in België en Nederland. Ook Tourwinnaar Geraint Thomas verschijnt aan de start. Bekijk hier welke renner je waar aan het werk kan zien.

Aalst

Wereldkampioen en groene trui Peter Sagan topt vandaag de affiche van het 83ste na-Tourcriterium in Aalst. Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert en Nederlands kampioen veldrijden Mathieu van der Poel tekenen present. Voorts bereikte organisator Johny Van den Borre een overeenkomst met onder meer Timothy Dupont, Thomas De Gendt, Thomas Degand en Guillaume Van Keirsbulck.

Sagan won in 2012 en 2015 reeds in het groene shirt het criterium van Aalst en start vandaag als topfavoriet. "Ik heb wel met een bang hart de laatste dagen van de Tour afgewacht. Sagan was immers zwaar gevallen en heeft met veel moeite Parijs gehaald. Wij hadden geen plan B want de gele trui, Geraint Thomas, zou niet naar Aalst komen", zegt de organisator.

"Wat betreft de Tour-Belgen zakken Belgisch kampioen Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Thomas Degand af. Ons deelnemersveld wordt verder aangevuld met Iljo Keisse, Gijs Van Hoecke en nog wat streekrenners."

Om 18.30 uur worden de profs voorgesteld. Het criterium start om 19.30 uur. Omstreeks 22 uur weten we wie de opvolger wordt van Oliver Naesen.

Roeselare

Peter Sagan staat niet alleen in Aalst aan de start. De organisatie van het na-Tourcriterium in Roeselare heeft de wereldkampioen kunnen overtuigen om morgen, twee dagen na de slotrit op de Champs-Elysées, in de West-Vlaamse stad aan de start te verschijnen.

Ook de Belgische Tour-renners Tim Declercq, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Dimitri Claeys zakken af naar Roeselare. Belgisch Kampioen Yves Lampaert zal eveneens van de partij zijn.

De deelnemers worden om 17 uur voorgesteld. Het criterium gaat om 18 uur van start.

Surhuisterveen (Nederland)

De Brit Geraint Thomas rijdt morgen mee in de Profronde van Surhuisterveen. Het criterium probeert jaarlijks de Tourwinnaar aan de start te krijgen. Vorig jaar lukte het niet om Chris Froome naar Friesland te halen. Het jaar ervoor had de Brit het criterium gehuld in de gele trui nog wel gewonnen. Ook de Nederlander Tom Dumoulin gaat van start in Surhuisterveen.

Het criterium van Surhuisterveen start om 19 uur. Voorafgaand, om 18.45 uur is er een huldiging van de Tour de France-renners. De toegang is gratis.

Sint-Niklaas

Greg Van Avermaet en Yves Lampaert zijn woensdag de twee blikvangers in het VIO Na-Tourcriterium in Sint-Niklaas. Van Avermaet reed in de Tour acht dagen in de gele trui. Belgisch kampioen Yves Lampaert is er ook als één van de sterkhouders van de Quick Step-ploeg in de Tour. Ook Oliver Naesen en Jasper De Buyst gaan van start in Sint-Niklaas.

Het Na-Tourcriterium start om 19 uur. De toegang is gratis.

Herentals en Putte

De Belgische kampioen Yves Lampaert en wereldkampioen Peter Sagan kan je donderdag nog in Herentals aan het werk zien. Vrijdag staat Yves Lampaert ook nog aan de start van het criterium in Putte.