Deze ploegen kan Club Brugge loten

Morgen wordt er in Monaco geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge is de enige Belgische vertegenwoordiger en is ingedeeld in pot 4. De loting begint om 18 uur en dan weet blauw-zwart meteen tegen wie ze het opnemen in het kampioenenbal.

Dit is de verdeling van de potten:

Pot 1

Real Madrid (Spa)

Atlético Madrid (Spa)

FC Barcelona (Spa)

Bayern München (Dui)

Manchester City (Eng)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Pot 2

Borussia Dortmund (Dui)

FC Porto (Por)

Manchester United (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Napoli (Ita)

Tottenham Hotspur (Eng)

AS Roma (Ita)

Benfica (Por)

Pot 3

Liverpool (Eng)

Schalke 04 (Dui)

Olympique Lyon (Fra)

AS Monaco (Fra)

CSKA Moskou (Rus)

Ajax (Ned)

PSV (Ned)

Valencia (Spa)

Pot 4