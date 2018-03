Deze elf starten tegen Saoedi-Arabië

Roberto Martinez heeft zijn startende elf tegen Saoedi-Arabië bekendgemaakt. Weinig verrassingen in de basis, de Rode Duivels starten met een sterke opstelling tegen Saoedi-Arabië

Zoals al eerder bekend was start Mignolet in het doel en start Carrasco in de basis. De keuze tussen spitsen Michy Batshuayi en Romelu Lukaku was misschien iets moeilijker, beide scoren aan de lopende band. Opvallend is dat Eden Hazard op de rechterflank begint. Kompany staat na een periode van blessures eindelijk terug op het veld voor België.