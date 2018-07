Deze elf Duivels starten tegen Engeland

De opstelling voor de laatste match van de Rode Duivels is bekend. Bondscoach Roberto Martinez verrast, want Yoeri Tielemans krijgt zijn eerste basisplaats op dit WK.

Ook geen Dries Mertens of Marouane Fellaini in de basis, Nacer Chadli start wel, en dat is toch een kleine verrassing.

Martinez had gisteren gezegd dat hij met zijn sterkste elftal zou starten tegen Engeland. Niemand had dus verwacht dat Tielemans - die nog geen enkele keer aan de aftrap stond op dit WK - nu zou starten.

De jonge middenvelder heeft er al enkele straffe invalbeurten opzitten, en krijgt dus nu het volledige vertrouwen van de coach.

Ook bij de Engelsen zijn er wat veranderingen. Geen Lingard, Alli en Henderson meer in de ploeg, Ruben Loftus-Cheek en Fabian Delp krijgen wel hun kans.

Bekijk hier volledige opstellingen: