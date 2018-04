"Deschacht speelt niet tegen Charleroi"

Olivier Deschacht is weer opgenomen in de A-kern van Anderlecht, maar zal vrijdag nog niet spelen tegen Charleroi. “Die wedstrijd komt nog te vroeg”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

De trainer van Anderlecht wil niet veel kwijt over de reden waarom Deschacht opnieuw in de A-kern zit. “We hebben met hem en de spelersgroep samengezeten. Hij heeft zijn sanctie professioneel opgepakt, was positief en correct met de jonge gasten bij de beloften. Het was dus tijd om hem er opnieuw bij te pakken.”

“Het was een sanctie van onbepaalde duur. Dat wil niet zeggen levenslang”, voegt Vanhaezebrouck er nog aan toe. Wanneer Deschacht ook opnieuw zal spelen, is nog niet duidelijk. “Charleroi komt te vroeg, maar hij heeft alle trainingen met de beloften meegedaan. We zullen wel zien wat de nabije toekomst brengt.”