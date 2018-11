Derwael grijpt net naast medaille op de balk

Nina Derwael is op de slotdag van het WK turnen in het Qatarese Doha als vierde geëindigd in de finale aan de balk.

De 18-jarige Truiense, vice-Europees kampioene in het onderdeel, kreeg voor haar oefening 13.466 punten. Daarmee scoorde ze iets minder goed dan tijdens de kwalificaties, toen ze met 13.766 punten als zesde doorstootte naar de medaillestrijd.

Het goud in de finale met acht was met 14.533 punten voor de Chinese Liu Tingting. Zij haalde het voor de Canadese Anne-Marie Padurariu (14.100 punten) en de Amerikaanse Simone Biles (13.600 punten).

De Nederlandse olympisch en Europees kampioene Sanne Wevers moest na een mindere prestatie (12.666 punten) tevreden zijn met de zevende plaats.

Gisteren kroonde Nina Derwael zich tot wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers. In de allroundcompetitie viel ze, net als aan de balk, als vierde net naast het podium