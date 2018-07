Dertien spelers op druk bijgewoonde training

Bondscoach Roberto Martinez mocht vandaag dertien veldspelers en drie doelmannen verwelkomen op training bij de Rode Duivels in het Russische Dedovsk, twee dagen voor de clash met Frankrijk in de halve finales van het WK.

Het basiselftal dat vrijdag een historische zege in Kazan boekte bleef binnen, op uitzondering van doelman Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Nacer Chadli en Kevin De Bruyne. Courtois traint als eerste doelman altijd en van Kevin De Bruyne is geweten dat hij graag op het trainingsveld staat. Voor Fellaini en Chadli was het tegen de Brazilianen dan weer de eerste basisplaats op het WK en zij hebben dus minder wedstrijdminuten in de benen. Chadli had na de wedstrijd last van een trap op de kuit, maar lijkt dus speelklaar te geraken voor dinsdag. Adnan Januzaj is hersteld van zijn knieblessure en traint weer mee met de groep.

Verdedigers Toby Alderweireld en Jan Vertonghen warmden afzonderlijk even op en trokken vervolgens naar binnen om aan te sluiten bij Eden Hazard, de geschorste Thomas Meunier, Romelu Lukaku, Vincent Kompany en Axel Witsel. Na de training staan Thomas Vermaelen en Chadli de pers nog te woord. Morgenmiddag wordt er nog een laatste keer getraind in Dedovsk, morgennamiddag zakt de selectie af naar Sint-Petersburg.

De training in Dedovsk werd bijgewoond door meer dan honderd journalisten uit verscheidene landen. Logischerwijs heel wat Fransen, maar ook veel Brazilianen, Duitsers en Engelsen. Ook de blik van de buitenlandse pers is dus gericht op de Rode Duivels, die na de knalprestatie tegen Brazilië door velen als toernooifavoriet beschouwd worden.