Denis Odoi kopt Fulham naar Wembley

Denis Odoi heeft maandagavond zijn steentje bijgedragen in de belangrijke zege van Fulham tegen Derby County. Odoi kopte de 2-0 tegen de netten. Door deze overwinning mag Fulham naar de promotiefinale voor de Premier League op Wembley.

In 2014 degradeerde Fulham naar de Championship, maar dit seizoen maken ze opnieuw kans om naar de Premier League te promoveren. Fulham verloor in de heenmatch tegen Derby met 1-0, maar die nederlaag werd door het kopbaldoelpunt van Odoi weggewerkt. Op 26 mei mag Fulham naar Wembley voor het promotieduel naar de Premier League. De tegenstander wordt Aston Villa of Middlesbrough.