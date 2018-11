Dendoncker en Januzaj weer bij selectie, Lukaku onzeker

Roberto Martinez heeft Leander Dendoncker en Adnan Januzaj opgeroepen voor de wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland in de UEFA Nations League. Ook Romelu Lukaku, die licht geblesseerd is, is geselecteerd.

Ondanks een lichte blessure werd Romelu Lukaku toch opgeroepen door de bondscoach. De spits kwam de voorbije wedstrijden nochtans niet in actie voor Manchester United. "Ik ben niet zeker dat hij fit is", bekende Martinez. "Voor Romelu worden de komende 48 uren doorslaggevend. Pas na het weekend volgt er dan een definitieve beslissing." Ook Dries Mertens is geblesseerd. Hij sukkelt met een schouderblessure.

Adnan Januzaj en Leander Den Doncker zijn er wel weer bij voor het tweeluik in de Nations League. Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen, zijn er net als Marouane Fellaini niet bij. Ook Christian Benteke, die de vorige keer niet werd opgeroepen, is out.

De wedstrijd tegen IJsland vindt op 15 november plaats in Brussel, de uitwedstrijd tegen Zwitserland wordt drie dagen later, op 18 november, in Luzern gespeeld.

België staat met 6 op 6 aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Zwitserland heeft evenveel punten maar een match meer gespeeld. Met 4 op 6 stoten de Rode Duivels dus altijd door naar de finale van de nieuwe landencompetitie. In juni 2019 zullen vier landen strijden om de eerste eindzege in de UEFA Nations League.