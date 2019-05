Delirium op de Bosuil: Antwerp pakt Europees ticket

Antwerp heeft zich verzekerd van een Europees ticket voor volgend seizoen. In de barragematch tegen Charleroi haalde The Great Old het thuis met 3-2. Charleroi stond na 12 minuten al 0-2 voor, mag gaf die voorsprong toch nog uit handen.



Van bij de aftrap werd Antwerp al koud gepakt. Na amper 9 seconden glipte Victor Osimhen door de Antwerpse defensie en de Nigeriaan zette meteen de 0-1 op het bord. Tien minuten later moest Sinan Bolat zich al een tweede keer omdraaien. Dessoleil knalde een vrije trap van net buiten de zestien snoeihard binnen: 0-2. Mbokani hield de moed erin voor Antwerp met een snelle aansluitingstreffer.

Dom rood

Na 20 minuten werd Lamkel Zé in het strafschopgebied neergetrokken door Zajkov. De verdediger van Charleroi kreeg rood. Refaelov zette de penalty om en maakte er zo 2-2 van. Na de rust kon Charleroi met tien man geen vuist meer maken en halfweg de tweede helft maakte Mbokani de beslissende treffer. De Bosuil kon dan al vieren.

Afwachten

Antwerp moet nu enkel nog de beslissing in het onderzoek 'Propere Handen' afwachten. Als KV Mechelen Europa in mag, start Antwerp in de tweede voorronde van de Europa League. Als Malinwa veroordeeld wordt, mag Antwerp in de derde en voorlaatste voorronde starten. Dan is het andere resterende Europese ticket voor AA Gent.