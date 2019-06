Delfine Persoon overweegt klacht na omstreden nederlaag

Delfine Persoon overweegt om een klacht in te dienen na haar omstreden nederlaag tegen Katie Taylor in New York. "We moeten de kamp eerst rustig herbekijken, maar als hiermee iets rechtgezet kan worden, dan overwegen we het zeker", zei Persoon bij haar aankomst op Zaventem.

Delfine Persoon was zaterdag ontroostbaar na de nederlaag tegen Katie Taylor in het gevecht voor de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-wereldtitels in New York. "Een overwinning tegen de Olympisch kampioene ontbrak nog op mijn palmares. We hadden boksgeschiedenis kunnen schrijven, maar ze hebben het ons afgenomen. Nu weet iedereen dat, maar binnenkort staat er bij mij gewoon 'lost' en bij Katie 'won'."

Toch geeft Persoon de strijd niet op. "Ik ga eerst met mijn trainer de kamp herbekijken zodat we zeker zijn van ons stuk, maar ik denk na over een klacht. Ook al denk ik dat we als Belgisch boksland weinig kunnen inbrengen. Maar moesten we hiermee iets kunnen rechtzetten, natuurlijk."

Gisteren zei Persoon al dat ze nadenkt om te stoppen met boksen, maar vandaag lijkt ze daar toch op terug te komen. "We gaan het eerst even laten bezinken, maar het is niet dat ik geklopt ben. Ik was niet de mindere."