Delfine Persoon blijft wereldkampioene na demonstratie tegen Waguthii

Delfine Persoon (33) heeft met succes haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten verdedigd. In Ardooie haalde ze het met technisch knock-out in de tiende ronde van de Keniaanse Judy Waguthii.

Persoon versloeg Waguthii in 2014 al eens op punten. In Sporthal De Ark kende de kamp een gelijkopgaand begin. Maar in de tweede en derde ronde deelde de Sportvrouw van 2015 enkele rake klappen uit. De Keniaanse bleek opnieuw een taaie tante, al had ze het toch moeilijk tegen het energieke boksen van Persoon. De West-Vlaamse verdedigde goed op de aanvallen van Waguthii, en bleef haar tegenstandster bestoken. Na vier ronden leidde Persoon dan ook met driemaal 40-36.

Waguthii bleef incasseren, en ging op het einde van de zesde ronde dan ook aan het wankelen. In het slot van de kamp dwong Persoon de Keniaanse tot verdedigen. Op het einde van de negende ronde ging Waguthii op de knieën na een mokerslag van de regerende kampioene. Waguthii bleef ook in de tiende ronde de boksbal van onze landgenote, waardoor de ref besliste de kamp stil te leggen. Persoon verlengde zo op overtuigende wijze voor de achtste keer haar wereldtitel.

In haar carrière won Persoon 42 kampen, waarvan 17 met knock-out. De West-Vlaamse verloor slechts éénmaal, met knock-out. Waguthii leed haar negende nederlaag, de eerste met knock-out, tegenover 16 zeges (waarvan vier met knock-out) en vier onbesliste kampen.