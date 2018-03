Del Potro stopt ongeslagen reeks Federer

Juan Martin Del Potro heeft het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De Argentijn klopte in een zinderende finale Roger Federer en beëindigt ook de ongeslagen reeks van de Zwiterse nummer één.

Federer had dit jaar nog geen enkele wedstrijd verloren, hij won er zeventien op een rij. De Zwitser kon in Californië voor de zesde keer het toernooi van Indian Wells winnen, maar botste op een beresterke Del Potro.

De Argentijn begon het best en haalde de eerste set binnen met 6-4. Roger Federer had zijn handen vol met hem, maar trok uiteindelijk de tweede set naar zich toe in de tiebreak (8-10). In de derde set ging Federer bij een 4-4-stand door de opslag van Del Potro. Hij mocht zo serveren voor de match, maar de Argentijn sloeg meerdere matchpunten weg. In de tiebreak liep Del Potro al snel uit en hij won die uiteindelijk met 7-2.