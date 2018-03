Degrendele pakt goud op de keirin

Nicky Degrendele heeft geschiedenis geschreven op het WK baalwielrennen. Na een bronzen WK-medaille vorig jaar pakte onze landgenote nu het goud op de keirin. Degrendele spurtte naar de zege voor Wai Sze Lee uit Hongkong en Simona Krupeckaite uit Litouwen.

Eerder deze week strandde de 21-jarige West-Vlaamse in Apeldoorn in de achtste finales van de sprint. Het is voor de Belgische delegatie de tweede medaille in Apeldoorn. Eerder pakte Jolien D'hoore ook al zilver in de scratch. Degrendele pakte vorig jaar op het WK in Hongkong nog brons in het keirin. Dit jaar won ze op de Wereldbekermanche in Minsk ook al goud.