Definitief: Van Holsbeek weg bij Anderlecht

Herman Van Holsbeeck moet na vijftien jaar definitief opstappen bij voetbalclub Anderlecht. Het nieuws rond de 63-jarige manager hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel. "Ik overleg eerst met mijn advocaten, alvorens ik reageer", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Het vertrek van Van Holsbeeck is op zich geen verrassing. Al bij het eerste publieke optreden van Coucke als voorzitter van de landskampioen stond de irritatie op zijn gezicht af te lezen. De manager eiste toen duidelijkheid, een roep die hij de voorbije weken meermaals herhaalde.

Dat zorgde op zijn beurt voor onvrede bij Coucke, die het sowieso niet op Van Holsbeeck begrepen had. Hij ergerde zich aan de te intense samenwerking met makelaars als Mogi Bayat en had vanaf dag één het plan om Luc Devroe van ex-club KV Oostende aan te stellen als nieuwe Technisch directeur.

Devroe

Vandaar ook dat Van Holsbeeck zelf wist dat dit eraan zat te komen. Toen we hem de voorbije dagen aan de lijn kregen, zei hij stellig: “Een beslissing kan snel vallen.” Dat is het gevolg van een afspraak tussen Coucke en Van Holsbeeck tijdens hun eerste onderhoud in maart. Beiden vroegen toen bedenktijd, om uiterlijk op 6 april de knoop door te hakken over hun samenwerking.

Opvallend: op dit moment is Devroe al aan de slag voor Anderlecht - hij bereidt op het oefencomplex de transferdossiers voor de mercato voor - maar de club communiceerde zijn komst nog niet. Ook dat heeft met de overeenkomst van Van Holsbeeck te maken: als RSCA Devroe officieel aanstelt als manager, pleegt het richting Van Holsbeeck contractbreuk en kost dat veel geld.