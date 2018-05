Definitief: Lierse krijgt geen licentie voor 1B

Voetbalclub Lierse krijgt geen licentie voor eerste klasse B. Dat beslist het Belgisch Arbitragehof (BAS). Zo dreigt het faillissement, maar de club krijgt nog tot 10 mei om een oplossing te vinden.

Lierse kampt met financiële problemen en even leek er een overname in de maak. De 53-jarige Trinidadaan David Nakhid zou de club opkopen, maar de verkoop werd op het laatste moment afgeblazen, na een meningsverschil over de schulden die de club heeft.

De club, met stamnummer 30, had tot vanochtend de tijd gekregen om hun dossier over te maken aan het BAS, maar dat is niet gelukt. Lierse heeft nu nog tot 10 mei de tijd om met een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan gaat de club failliet en verdwijnt het stamnummer.