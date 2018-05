Definitief: geen Zlatan op het WK

Het is nu definitief: Zlatan Ibrahimovic zal er niet bij zijn met Zweden op het WK voetbal in Rusland. De Zweedse bondscoach Andersson nam de 36-jarige aanvaller niet op in z’n WK-selectie. Isaac Kiese Thielin van Waasland-Beveren/Anderlecht is er wel bij.

Een kleine maand geleden had de Zweedse voetbalbond eigenlijk al alle twijfel weggenomen toen ze bekend maakten dat Zlatan niet zou geselecteerd worden voor het komende WK. In de weken daarvoor had Zlatan zelf nochtans verklaard dat “als hij erbij wou zijn, dat geen probleem zou zijn.” Voor de volledigheid is dit de definitieve selectie van Zweden op het WK:

Doelmannen: Robin Olsen (Kopenhagen), Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea)

Verdedigers: Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Andreas Granqvist (Krasnador), Martin Olsson (Swansea), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United)

Middenvelders: Sebastian Larsson (Hull), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (RB Leipzig), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Oscar Hiljemark (Genoa), Viktor Claesson (Krasnador), Marcus Rohden (Crotone), Jimmy Durmaz (Toulouse)

Aanvallers: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren)