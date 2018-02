Decroix alsnog naar Winterspelen

Marjolein Decroix mag België dan toch vertegenwoordigen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat maakte het BOIC woensdag bekend. Ze zal uitkomen in de slalom. De Belgische delegatie telt nu 22 atleten en één reserve.

"De Internationale Skifederatie (ISF) heeft een bijkomende reallocatie plaats toegekend aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voor de Olympische Winterspelen. Het BOIC die het voorstel van de Koninklijke Belgische Skifederatie volgt, heeft deze reallocatie toegekend aan Marjolein Decroix. Marjolein neemt in Pyeongchang deel in de discipline Slalom", liet het BOIC weten in een persbericht.

Decroix tekende eerder beroep aan bij de rechtbank omdat ze geen deel uitmaakte van de Belgische selectie. Het BOIC had namelijk skiër Sam Maes, die lager in de Belgische selectieranking staat, geselecteerd. Ze zag haar beroep verworpen, maar mag nu dankzij de extra plaats wel deelnemen aan de Winterspelen.